Israele-Hamas oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh Trump ottimista | Un paio di giorni per l’accordo
(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 6 ottobre, a Sharm El Sheikh, in Egitto, il nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump si è mostrato ottimista sull'esito dei colloqui affermando già alla vigilia che i negoziati "stanno andando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
Israele, #Trump: "Hamas sarà annientato se non cede il potere" - X Vai su X
Israele e Hamas in Egitto, inizia il negoziato sugli ostaggi https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/israele-hamas-egitto-negoziato-ostaggi/1185740/?utm_source=dtsocial&utm_medium=organic_social Vai su Facebook
Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano. I dubbi di Netanyahu. Al via i negoziati - Hamas chiederà di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi ancora nella Striscia, tra loro Barghouti ... Secondo lastampa.it
Hamas accetta il piano per la tregua, Times of Israel: ordinato a Idf di ridurre «al minimo» offensiva a Gaza - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Da ilmattino.it