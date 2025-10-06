Israele-Hamas oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh Trump ottimista | Un paio di giorni per l’accordo

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 6 ottobre, a Sharm El Sheikh, in Egitto, il nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump si è mostrato ottimista sull'esito dei colloqui affermando già alla vigilia che i negoziati "stanno andando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

israele hamas oggi viaTrump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano. I dubbi di Netanyahu. Al via i negoziati - Hamas chiederà di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi ancora nella Striscia, tra loro Barghouti ... Secondo lastampa.it

israele hamas oggi viaHamas accetta il piano per la tregua, Times of Israel: ordinato a Idf di ridurre «al minimo» offensiva a Gaza - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Hamas Oggi Via