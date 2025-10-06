Israele Hamas e l’Occidente smarrito Due anni tra dolore e speranze

7 ottobre 2023, sabato, Yom Kippur, deserto del Negev. In una spianata vicina al kibbutz di Re’im, a cinque chilometri dal confine con la Striscia di Gaza, tremila ragazzi israeliani, terminata la festa delle capanne, partecipano al Nova Music Festival. Accadeva esattamente due anni fa, all’improvviso. All’alba le brigate Ezzedin al-Quassam dell’organizzazione terroristica Hamas sono entrate in azione. Dal cielo e da terra. 1200 le vittime. Più di 250 rapiti. Forse una ventina di loro sono ancora vivi e in ostaggio di Hamas. Alcune decine sono ormai morti. I familiari piangono e sperano ancora di abbracciare i vivi e di poter onorare i morti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

