Israele Hamas e l’Occidente smarrito Due anni tra dolore e speranze
7 ottobre 2023, sabato, Yom Kippur, deserto del Negev. In una spianata vicina al kibbutz di Re’im, a cinque chilometri dal confine con la Striscia di Gaza, tremila ragazzi israeliani, terminata la festa delle capanne, partecipano al Nova Music Festival. Accadeva esattamente due anni fa, all’improvviso. All’alba le brigate Ezzedin al-Quassam dell’organizzazione terroristica Hamas sono entrate in azione. Dal cielo e da terra. 1200 le vittime. Più di 250 rapiti. Forse una ventina di loro sono ancora vivi e in ostaggio di Hamas. Alcune decine sono ormai morti. I familiari piangono e sperano ancora di abbracciare i vivi e di poter onorare i morti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
Israele-Hamas, colloqui a Sharm el Sheik per la pace: Trump ottimista su possibile accordo - X Vai su X
la Repubblica. . Al via le trattative a Sharm el-Sheikh tra Israele e Hamas. I negoziatori ora si troveranno a dover sbrogliare matasse che sono rimaste tali durante i 24 mesi di guerra, perché gli entusiastici “sì” con cui Israele e Hamas hanno accolto il Piano Tru Vai su Facebook
Esplosioni a Doha, media: «Operazione di Israele contro i vertici di Hamas» - L'Idf e lo Shin Bet hanno dichiarato poco dopo le esplosioni avvenute a Doha che l'aeronautica militare «ha preso di mira i vertici dell'organizzazione terroristica Hamas». Segnala ilmattino.it
Hamas, Doha e Tel Aviv: cosa c’è dietro il raid di Israele in Qatar - Centinaia di milioni di dollari affluiscono dal Qatar per pagare stipendi dei funzionari pubblici di Gaza e garantire ... Come scrive quotidiano.net