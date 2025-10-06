Israele ha violato tutte le leggi e i diritti degli attivisti della Global Sumud Flotilla La denuncia dell’ex sindaca di Barcellona e membro della spedizione umanitaria Ada Colau

“È stato un viaggio molto intenso e difficile, con un finale complicato. Abbiamo vissuto un’esperienza molto dura”. Con queste parole l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau ha raccontato il suo ritorno in Spagna dopo la detenzione in Israele, dove era stata arrestata insieme ad altri membri della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale che mirava a portare aiuti e solidarietà alla popolazione palestinese. Atterrata nella tarda serata di domenica all’aeroporto di El Prat, a Barcellona, Colau è stata accolta da decine di sostenitori della causa palestinese e da rappresentanti politici. Nelle sue prime dichiarazioni ha accusato Israele di aver violatotutte le leggi e tutti i diritti” dei partecipanti alla missione, definendo il trattamento ricevuto “denigrante e disumano”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

