Israele ha perso oltre mille agenti di polizia dall’attentato del 7 ottobre | la metà erano ventenni
Israele ha perso 1.152 tra militari e agenti di polizia in due anni di conflitto armato nella Striscia di Gaza e in tutto il Medio Oriente: lo ha dichiarato il ministero della Difesa israeliano, in un bilancio aggiornato delle proprie vittime. “Da quella mattina, in occasione della festa di Simchat Torah,7 ottobre 2023, il numero dei caduti delle forze di sicurezza israeliane è salito a 1.152, tra cui soldati delle Forze di Difesa Israeliane, poliziotti, membri dell’Agenzia per la Sicurezza Israeliana e combattenti di altre unità che hanno combattuto nella Striscia di Gaza, in Libano, così come in Giudea e Samaria (Cisgiordania)”, si legge nel rapporto diffuso alla vigilia del secondo anniversario del massacro di Hamas e secondo il quale circa il 42% delle vittime (487) aveva meno di 21 anni, mentre 141 militari avevano più di 40 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - perso
Crosetto: “Il governo di Israele ha perso ragione e umanità. Combattere i terroristi non è più una scusa”
Conte, governo di Israele ha perso umanità, compie un genocidio
Israele non ha attaccato la Siria solo per difendere i drusi: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”
Israele ha perso, mi auguro definitivamente e senza recupero la guerra della propaganda. Tutte le altre no, ma questa sì. Non è cosa di poco conto. Chi continua a difendere Israele spacciando le sue bufale per verità, ormai si è reso proprio ridicolo di fronte al - X Vai su X
Alle 19.30 circa Israele ha illegalmente intercettato le barche della Global Sumud Flotilla e sta procedendo ad arrestare, altrettanto illegalmente, i loro equipaggi. Molte barche hanno perso il contatto visivo e pure i contatti telefonici si sono interrotti. Anche la n Vai su Facebook
Trump: 'Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale'. Il presidente Usa incalza Hamas - "Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Riporta ansa.it
Israele ha perso. Ma non basta per fermare il genocidio - Credo che gli eventi degli ultimi giorni – soprattutto la decisione della Gran Bretagna (il paese che più di ogni altro porta la responsabilità dell’instaurazione di un stato intrinsecamente genocida ... comune-info.net scrive