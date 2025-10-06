Israele ha perso oltre mille agenti di polizia dall’attentato del 7 ottobre | la metà erano ventenni

Israele ha perso 1.152 tra militari e agenti di polizia in due anni di conflitto armato nella Striscia di Gaza e in tutto il Medio Oriente: lo ha dichiarato il ministero della Difesa israeliano, in un bilancio aggiornato delle proprie vittime. “Da quella mattina, in occasione della festa di Simchat Torah,7 ottobre 2023, il numero dei caduti delle forze di sicurezza israeliane è salito a 1.152, tra cui soldati delle Forze di Difesa Israeliane, poliziotti, membri dell’Agenzia per la Sicurezza Israeliana e combattenti di altre unità che hanno combattuto nella Striscia di Gaza, in Libano, così come in Giudea e Samaria (Cisgiordania)”, si legge nel rapporto diffuso alla vigilia del secondo anniversario del massacro di Hamas e secondo il quale circa il 42% delle vittime (487) aveva meno di 21 anni, mentre 141 militari avevano più di 40 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

