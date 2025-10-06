Israele Greta Thunberg andrà ad Atene | Accuse a Israele per aver maltrattato l' attivista svedese

Numerosi membri della Flotilla una volta rientrati a casa hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene | Accuse a Israele per aver maltrattato l'attivista svedese

In questa notizia si parla di: israele - greta

Gaza, ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Israele: “Nessuna possibilità di una tregua”. Oggi salpa la flottiglia di aiuti con Greta

La flotilla di Greta secondo voi sarà respinta da Israele?

Israele avvisa Greta e il resto della Flottilla: "Saranno trattati come terroristi"

L'attivista svedese Greta Thunberg sarà liberata oggi, insieme a altre 70 persone di diverse nazionalità che sono state sequestrate a bordo della flottiglia. Thunberg sarà espulsa oggi da Israele e sarà imbarcata in un volo per la Grecia. Tra coloro che lasceran Vai su Facebook

Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene: espulsioni in corso per la Flotilla #flotilla #israele #greta #6ottobre - X Vai su X

Greta Thunberg sarà liberata oggi: Israele smentisce le violenze: “Costretta a baciare la nostra bandiera? Falso” - Greta Thunberg fa parte del gruppo dei 70 attivisti della Global Sumud Flotilla che oggi sarà liberato da Israele ... fanpage.it scrive

Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e altre decine di attivisti - Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Come scrive tg24.sky.it