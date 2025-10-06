Israele Greta Thunberg andrà ad Atene | Accuse a Israele per aver maltrattato l' attivista svedese

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerosi membri della Flotilla una volta rientrati a casa hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene | Accuse a Israele per aver maltrattato l'attivista svedese

Gaza, ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Israele: “Nessuna possibilità di una tregua”. Oggi salpa la flottiglia di aiuti con Greta

israele greta thunberg andr224Greta Thunberg sarà liberata oggi: Israele smentisce le violenze: “Costretta a baciare la nostra bandiera? Falso” - Greta Thunberg fa parte del gruppo dei 70 attivisti della Global Sumud Flotilla che oggi sarà liberato da Israele ... fanpage.it scrive

israele greta thunberg andr224Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e altre decine di attivisti - Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Come scrive tg24.sky.it

