I parenti delle persone uccise da Hamas il 7 ottobre 2023 nel kibbutz Nir Oz, in Israele, hanno tenuto una cerimonia commemorativa lunedì, alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco. Nir Oz è stata una delle comunità più colpite, con 106 residenti uccisi e 30 rapiti quando miliziani guidati da Hamas fecero irruzione in Israele. Durante la cerimonia sono stati letti i nomi delle vittime e i familiari si sono recati sulle tombe dei propri cari. La cerimonia mentre in Egitto, a Sharm el-Sheikh, prendono il via i negoziati indiretti per definire un possibile cessate il fuoco a Gaza. I colloqui si concentreranno sulla prima fase del cessate il fuoco, che prevede il ritiro parziale delle forze israeliane e il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza dai miliziani, in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, commemorazione al kibbutz Nir Oz per i due anni dal 7 ottobre