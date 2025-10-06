Israel Premier Tech rinuncia a tutte le gare di ciclismo in Italia no della squadra israeliana per ragioni di sicurezza dopo proteste pro-Pal

6 ott 2025

La Israel Premier-Tech ha dunque deciso di sospendere completamente la propria attività agonistica in Italia per motivi legati alla sicurezza, in un clima di forte tensione e crescenti proteste legate al genocidio a Gaza La Israel Premier-Tech ha rinunciato a tutte le gare previste in Italia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

