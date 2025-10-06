Irene e Sara in Israele l’appello dei sindaci

Intanto, sono ore di attesa e ansia per Sara Masi (foto a sinistra in alto) e Irene Soldati (a sinistra in basso). Le attiviste, che si trovavano a bordo dell'Aurora, una delle navi della Flotilla, sono tra i 15 italiani che non hanno firmato per il rimpatrio volonario e sono ancora trattenute in Israele, in attesa che la loro detenzione venga convalidata da un giudice che poi ne ordinerà l'espulsione. La speranza è che le udienze possano iniziare già nelle prossime ore, per riabbracciare al più presto Sara e Irene. Sulla Karma era imbarcato invece il presidente dell'Ucoii Yassine Lafram, che è già tornato a casa.

