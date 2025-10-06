Ior Leone cancella la riforma di Bergoglio
Leone XIV ridefinisce i ruoli delle istituzioni economiche della Santa Sede, togliendo allo Ior l'esclusiva sugli investimenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
«Alcuni membri della Chiesa vi hanno ferito», Leone XIV chiede perdono alle vittime di abusi: «La violenza non si cancella, ma siamo con voi»
Papa Leone cancella la riforma di Francesco: tolta allo Ior l'esclusiva sugli investimenti | Cosa cambia per il Vaticano #papa #ior #investimenti #vaticano #6ottobre - X Vai su X
Vaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Da milanofinanza.it
Riforma finanziaria vaticana: “Coniuncta Cura” promuove collaborazione e limiti allo Ior - La Santa Sede ridefinisce la governance finanziaria: Leone XIV abroga il potere esclusivo dello Ior, mentre il Motu Proprio “Coniuncta Cura” introduce la corresponsabilità condivisa nelle scelte patri ... Scrive news.fidelityhouse.eu