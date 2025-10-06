Ior Leone cancella la riforma di Bergoglio

Leone XIV ridefinisce i ruoli delle istituzioni economiche della Santa Sede, togliendo allo Ior l'esclusiva sugli investimenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ior leone cancella riformaVaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Da milanofinanza.it

ior leone cancella riformaRiforma finanziaria vaticana: “Coniuncta Cura” promuove collaborazione e limiti allo Ior - La Santa Sede ridefinisce la governance finanziaria: Leone XIV abroga il potere esclusivo dello Ior, mentre il Motu Proprio “Coniuncta Cura” introduce la corresponsabilità condivisa nelle scelte patri ... Scrive news.fidelityhouse.eu

