Io sono tu | la commedia con Melissa McCarthy diventa una Hit su Netflix

La commedia del 2013 Io sono tu, con Melissa McCarthy, è tornata in auge ed è ora tra i dieci film più visti su Netflix. Il film segue la storia di Sandy Patterson ( Jason Bateman ), che si mette sulle tracce di una donna di nome Diana (McCarthy) dopo che questa gli ha rubato l’identità, nel tentativo di consegnarla alla giustizia e ripulire il proprio nome e il proprio credito. Il film fu un successo commerciale negli USA, incassando 175,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 35 milioni, ma fu stroncato dalla critica al momento della sua uscita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Io sono tu, Italia 1/ Trama e cast della commedia demenziale di Seth Gordon, in onda oggi 30 giugno 2025 - Lunedì 30 giugno, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:25, andrà in onda Io sono tu, una commedia demenziale e surreale del 2013 diretta da Seth Gordon, già regista del successo di Come ... Come scrive ilsussidiario.net

IO SONO TU, ITALIA 1/ Info streaming del film con Jason Bateman e Melissa McCarthy (oggi, 8 luglio 2018) - Roberto Nepoti, su Repubblica, ha così commentato il film “Io sono tu” del regista Seth Gordon: “Commedia di strana coppia in forma di road- Riporta ilsussidiario.net