Io sono il diavolo Greg a Spazio Diamante

Romatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greg racconta il suo rapporto con il diavolo nel nuovo spettacolo teatrale in programma a Spazio Diamante, da 9 al 19 ottobre. “Io sono il diavolo” è uno show attraverso aneddoti, gag, canzoni e immagini spiazzanti che ripercorrono la sua vita: dai primi avvistamenti durante la scuola delle suore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

