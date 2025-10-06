Io James Bond il té la gatta Cannella e la ' precisione calma' Metto la mano in tasca perché
Yusuf Dikec, personaggio cult dei Giochi di Parigi, dopo l'argento ai Giochi ha vinto anche gli Europei nella gara individuale: "Ho imparato a sparare durante il servizio militare. Il mio stile particolare, senza attrezzatura? Non ho mai imitato nessuno, il segreto sta nel respiro e nel controllo. Il vero bersaglio è dentro di te". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nuovo james bond in 007 first light: la richiesta di mgm sembra una contraddizione
Tom holland parla dopo essere stato selezionato per james bond
Design controverso del poster di james bond su amazon: un’analisi approfondita
Il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo film della serie sull'agente 007 - James Bond. In occasione di questo anniversario, il Fondi Music Festival vi propone il celebre tema della fortunata saga cinematografica. Buon ascolto Vai su Facebook
James #Bond, 63 anni fa usciva al cinema il film Licenza di uccidere - X Vai su X
Project 007 potrebbe essere l'inizio di una trilogia su James Bond, per IO Interactive - In una recente intervista Hakan Abrak, lo studio director di IO Interactive, ha detto che Project 007 potrebbe diventare senza grossi problemi l'inizio di una trilogia dedicata alla spia più celebre ... multiplayer.it scrive
James Bond: come Sean Connery ottenne il ruolo, quanti attori hanno interpretato il personaggio, 7 segreti sulla saga - Sabato 4 ottobre prende il via in prima serata su LA7 Cinema il ciclo James Bond con tutti i film dedicati alla spia più celebre al mondo. Secondo corriere.it