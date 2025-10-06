Investimenti vaticani papa Leone XIV toglie l' esclusiva allo Ior

Si chiama “Coniuncta Cura” ed è il motu proprio promulgato ieri da Leone XIV che interviene sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede togliendone l'esclusività allo Ior, la banca vaticana. Francesco appena eletto voleva chiuderlo poi invece ne fece il suo principale "alleato" in campo finanziario con la nomina a direttore generale di Gian Franco Mammì. Cinque mesi dopo la sua elezione Prevost dà un segnale preciso alla Curia abrogando il rescriptum con cui il suo predecessore aveva posto l’amministrazione e la gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle istituzioni collegate, in via esclusiva sotto il controllo dello Ior. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

