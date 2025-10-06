Investe un ragazzino sulle strisce e scappa | 78enne nei guai

È stato un uomo di 78 anni, residente a Begato, a investire sulle strisce pedonali un undicenne in via Rivarolo, giovedì 2 ottobre, intorno alle 19:30. Il guidatore, dopo aver travolto il ragazzino, si era dato alla fuga. Il giovane era stato poi soccorso e trasportato al Gaslini da un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

