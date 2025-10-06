Investe e uccide due coetanee in bici | 17enne accusato di omicidio negli USA

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini il 17enne indagato avrebbe commesso ben 15 violazioni del codice della strada il giorno della tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investe - uccide

Auto investe e uccide una donna: è caccia al pirata della strada

Treno e investe uccide una persona: donna morta sul colpo, ritardi anche di due ore

Guida un monopattino ubriaca, investe e uccide un padre di due figli: "Sì, sono colpevole"

investe uccide due coetaneeInveste e uccide due coetanee in bici: 17enne accusato di omicidio negli USA - Stando a quanto emerso nel corso delle indagini il 17enne indagato avrebbe commesso ben 15 violazioni del codice della strada il giorno della tragedia ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Investe Uccide Due Coetanee