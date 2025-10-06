Invasione federale | l’Illinois fa causa a Trump per bloccare i militari a Chicago

Lo Stato dell’ Illinois e la città di Chicago hanno formalizzato una causa legale contro l’amministrazione Trump per bloccare il dispiegamento della Guardia Nazionale nel territorio senza il consenso dell'autorità statale. Il contenzioso arriva poche ore dopo che un giudice federale ha respinto una manovra analoga in Oregon, ritenendola una forzatura costituzionale. Secondo la denuncia, Trump ha ordinato di federalizzare 300 membri della Guardia Nazionale in Illinois e di inviarne 400 dal Texas, nonostante le obiezioni del governatore democratico J.B. Pritzker. L'amministrazione Trump ha descritto le città come devastate dalla guerra e senza legge, nel contesto della repressione governativa dell'immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Invasione federale”: l’Illinois fa causa a Trump per bloccare i militari a Chicago

In questa notizia si parla di: invasione - federale

L'ultimo ostacolo tra noi e la gloria Mondiale è la sempre più forte Bulgaria, guidata da un CT che ci conosce molto ma molto bene... e con un Presidente Federale che per molti di noi Vecchi del Volley rappresenta un vero e proprio mito: l'opposto più ignorante Vai su Facebook

“Invasione federale”: l’Illinois fa causa a Trump per bloccare i militari a Chicago - Recenti raid condotti da agenti federali a Chicago hanno impiegato elicotteri e gas lacrimogeni, provocando proteste e accuse di azioni militari interne e uso sproporzionato della forza ... Secondo msn.com