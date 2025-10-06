Introducevano cellulari e sim in carcere | nei guai due agenti penitenziari in servizio a Foggia

Agenti introducevano cellulari e schede sim all'interno del carcere di Foggia. È quanto scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in collaborazione con il personale della Polizia Penitenziaria che, per il fatto, hanno dato esecuzione a due provvedimenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

