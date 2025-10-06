Introduceva nel carcere droga e smartphone | arrestato agente penitenziario

Svaniti i tentativi di familiari e malavita di far entrare droga, schede SIM e cellulari nel carcere di Foggia, alcuni reclusi avrebbero trovato una via alternativa, grazie a due agenti penitenziari. Uno dei due è stato raggiunto da una custodia cautelare in carcere, accusato non solo di aver. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: introduceva - carcere

Sean 'Diddy' Combs condannato a 4 anni di carcere Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Si torna a parlare di #carcere in giro per l’Italia. Ieri sera a Padova insieme alla Garante dei detenuti della città e alle realtà locali che si occupano di carcere, abbiamo discusso di diritti, reinserimento e umanità. Un confronto serio e necessario, perché il carcer - X Vai su X

Carceri, a Ivrea smartphone e droga nelle celle - La polizia penitenziaria, durante un'attivita' di perquisizione straordinaria condotta nel carcere di Ivrea, nel Torinese, ha trovato nella cella di un detenuto italiano uno smartphone perfettamente ... Scrive rainews.it

Ispezione in carcere Lecce, trovati droga e smartphone - La Polizia penitenziaria e la squadra cinofili della Guardia di finanza hanno eseguito un'ispezione nel carcere di Lecce, col cane antidroga Jessica, trovando cento grammi di hashish, un bilancino ... Secondo ansa.it