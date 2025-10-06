Introdotta l' elezione diretta del sindaco della Città Metropolitana
Nel nuovo Statuto della Città metropolitana di Catania viene introdotta, primo caso in Italia, una modifica al testo che consentirà di ripristinare l’elezione diretta del Sindaco metropolitano. Questo il risultato dell'approvazione dell'emendamento - presentato dai sindaci etnei di Forza Italia e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
