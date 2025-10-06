Intesa Sanpaolo vara Academy4Future il nuovo polo di formazione dove nasce la banca del futuro
Intelligenza artificiale; gestione, protezione e analisi dei dati e i rischi; l’internazionalizzazione; wealth management. Sono solo alcune delle sfide che stanno imprimendo un rapidissimo cambiamento al settore del lavoro bancario. E propri per preparare il proprio personale a rispondere al meglio a queste nuove sfide che Intesa Sanpaolo ha fondato “ Academy4Future”, il nuovo polo formativo del Gruppo guidato da Carlo Messina. Dimostrazione, l’ennesima, di come Intesa Sanpaolo intenda investire su tutte le proprie persone – oltre 90mila – per valorizzarne la crescita professionale e adeguarne le competenze ai nuovi mestieri della Banca del futuro, rafforzandone l’occupabilità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
