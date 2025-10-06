Intesa Sanpaolo | nasce ' Academy4Future' nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo

Intesa Sanpaolo ha presentato a Milano il progetto ‘Academy4Future’, nuovo polo formativo del gruppo guidato da Carlo Messina, che prevede percorsi qualificanti destinati alle oltre 90mila persone dell’istituto di credito, con l’obiettivo di anticipare i mestieri del futuro rispetto alla trasformazione digitale. Il fine è quello di valorizzare la crescita professionale delle persone del Gruppo, adeguando le competenze ai nuovi mestieri della banca del futuro. “Con Academy4Future la formazione diventa parte integrante del nostro lavoro quotidiano, in modo che tutte le novantamila persone di Intesa Sanpaolo abbiano competenze sempre aggiornate rispetto alle evoluzioni delle tecnologie, possano rinnovare le professionalità e anticipare le esigenze della clientela “, ha spiegato Nicola Fioravanti, Chief Governance, Operating and Transformation Officer di Intesa Sanpaolo, aggiungendo che Intesa Sanpaolo intende “ investire in maniera strategica sulla formazione dei nostri colleghi affinché siano in grado di lavorare in scenari così rapidamente mutevoli, rendendoli dunque più resilienti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

