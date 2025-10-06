Interviste Eppure Baiano vede il lato positivo | La prestazione stavolta c’è stata
Amarezza per la terza sconfitta di fila e per una prestazione che non è arrivata. Eppure mister Baiano ha visto una buona squadra, nonostante la squadra non abbiamo mai tirato in porta. “L’avevamo preparata bene, i ragazzi l’avevano studiata - ha detto Baiano a fine gara -. Abbiamo aggredito in avanti, abbiamo fatto bene nel primo tempo ma poi dovevamo giocare maggiormente. Il Siena ha giocato bene, merito loro che hanno fatto una buonissima partita. Non dovevamo uscire fuori tempo per non dare spazio: siamo stati attenti, ma poi una volta andati sotto con un erorre abbiamo subito molto nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
