Intervista a Stefano Bove in arte Zhew
Abbiamo incontrato Stefano Bove, in arte Zhew, questa estate a Tufo Basso di Carsoli in occasione della presentazione del suo libro “Tutti a cercare fiori tra le macerie. Manifesto della Street Art Relazionale”. Siamo rimasti particolarmente impressionati dal rapporto particolare che aveva stabilito con alcuni bambini, con cui aveva realizzato dei bellissimi murales che abbelliscono tuttora il borgo. Dell’esperienza con i “cuccioli” di Tufo, così come di quella con tanti altri “artisti in erba”, Zhew parla nel suo libro. ll giovane artista ha accettato di parlarci della sua idea di arte come attiva, così come delle interessantissime idee che espone nella sua opera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
