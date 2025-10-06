Internet Festival 2025 | identità digitale e identità umana allo specchio

Cani robot che si comportano come animali da compagnia, borse hi-tech per proteggersi dalle molestie, videogiochi con supereroi in sedia a rotelle per sensibilizzare sul tema della disabilità e, ancora, intelligenze artificiali generative, interviste di androidi che interagiscono con il pubblico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico

Torna l'Internet Festival: 'Identità' è la parola chiave dell'edizione 2025

'Forme di futuro', la rivoluzione digitale parte da Pisa: il programma del 15° 'Internet Festival'

Dal 9 al 12 ottobre, Pisa torna ad ospitare l'Internet Festival Tanti luoghi e tanti appuntamenti vi aspettano per una full immersion nell'universo sconfinato del mondo digitale: ? Laboratori ? Conferenze ? Mostre ? Installazioni ? Giochi ? Proie

GenIAle dal vivo all'Internet Festival! Sab 11/10 h16 | Teatro Verdi, Pisa Con @matteobordone, @MichelaMilano1 e @KleineBottleM: un evento unico sull'AI, solo per chi sarà in sala (non registrato!). Ingresso gratuito: https://fondazione-fair.it/news/genial

Aruba protagonista a Internet Festival 2025: identità digitale e domini smart nell'era dell'intelligenza artificiale - Il 10 ottobre, un panel dedicato a come l'AI sta trasformando la scelta dei nomi a dominio e il futuro dell'identità digitale ... Scrive lanazione.it

INTERNET FESTIVAL – FORME DI FUTURO - Dal 9 al 12 ottobre Pisa si trasforma in laboratorio del futuro per guidare lo sviluppo tecnologico con la 15° edizione di INTERNET FESTIVAL – FORME DI FUTURO. televideo.rai.it scrive