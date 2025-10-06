Internazionale saluta A quota 79mila presenze | Da Gaza allo sciopero l’attualità corre incontro
Si conclude con 79mila presenze il festival Internazionale. "È stata un’edizione in cui l’attualità ci è corsa incontro – ha detto Chiara Nielsen, vicedirettrice del settimanale e direttrice del festival – ci siamo ritrovati coinvolti nella mobilitazione per Gaza, poi lo sciopero e la notizia che Hamas ha accettato di liberare gli ostaggi". La speranza. Filo conduttore la speranza che cresce e si radica anche in un mondo attraversato da guerre, disastri climatici e violazioni dei diritti umani. E proprio sul significato di questa parola si sono interrogati gli ospiti. "La mia speranza è immediata – ha detto Amira Hass, giornalista israeliana che scrive per il quotidiano Haaretz – vorrei che tutti gli sforzi e l’ondata di indignazione per quello che sta accadendo a Gaza facciano cessare il genocidio la prossima settimana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
