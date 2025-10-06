InTerapia crea InSupervisione per giovani ma non solo psicoterapeuti che vogliono sapere di più
Saronno (Varese), 6 ottobre 2025 – - Un preciso punto di riferimento per i professionisti della salute mentale che desiderano aumentare le proprie competenze attraverso il confronto con altri colleghi, sotto la guida di psicoterapeuti esperti ad orientamento cognitivista. La città di Saronno è destinata a diventare il polo specialistico in questo delicato settore grazie al progetto "InSupervisione" messo in campo da InTerapia che da diversi anni opera sul territorio: "Si tratta - ha dichiarato il direttore clinico e scientifico Simone Sottocorno che è anche esperto supervisore in psicoterapia cognitivo-costruttivista - di un percorso di supervisioni individuali o in piccolo gruppo progettato p er offrire al professionista un supporto mirato e personalizzato così d a elevare la sua pratica clinica all'interno di un contesto sicuro, stimolante ed evidence based". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
