Inter Zenga | Scontro con Varriale? Ecco la verità sul battibecco

Walter Zenga, ex portiere dell’ Inter e più di recente DS del Siracusa, al podcast Centrocampo, è ritornato sull’episodio del famoso scontro avvenuto con il giornalista Enrico Varriale diversi anni fa. COSA E’ SUCCESSO CON VARRIALE – “ Abbiamo giocato Lazio-Catania il primo novembre, compleanno di mia moglie. Quando giocavo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Zenga: “Scontro con Varriale? Ecco la verità sul battibecco”

In questa notizia si parla di: inter - zenga

Zenga: "Sonetti mi piombò in casa. E io nascosi... la mia fidanzata. Inter, tornerei subito"

Zenga Inter, rimpianto eterno: «Mi piacerebbe tornare, ma ormai non ci spero più»

Zenga Inter, la dichiarazione a sorpresa dell’ex allenatore: «Se mi hanno mai cercato? Una volta, ecco quando è stato»

#Zenga contro il turnover dei portieri: "Se l'Inter avesse preso Donnarumma, non ci sarebbe stata alternanza con Martinez" - X Vai su X

Walter Zenga porta il Siracusa in tribunale. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha infatti messo in mora la società per stipendi e rimborsi non pagati Vai su Facebook

Zenga: “Con Varriale? Vi dico perché ci litigai! E mandai a quel paese Rimedio perché…” - Walter Zenga, al podcast Centrocampo, ha raccontato il perché della famosissima lite ai microfoni della Rai con Enrico Varriale ... Secondo msn.com