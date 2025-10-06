Inter-Venezia Coppa Italia | ecco quando si gioca e a che ora
Inter-Venezia Coppa Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia 202526, fissando le date e gli orari delle sfide che vedranno entrare in scena le big del campionato. Tra queste anche l’ Inter di Cristian Chivu, pronta al debutto stagionale nella competizione dopo aver conquistato l’accesso diretto alle fasi finali grazie al secondo posto ottenuto nello scorso torneo di Serie A. I nerazzurri affronteranno il Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Una gara da dentro o fuori che segnerà l’esordio dell’Inter nella nuova edizione della Coppa, con l’obiettivo di difendere il prestigio e puntare al primo trofeo della gestione Chivu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
