Inter Under 23 | pareggio in extremis contro l’Ospitaletto Franciacorta 2-2
Pareggio in extremis. In pieno recupero l’ Inter Under 23 evita la sconfitta interna contro un coriaceo Ospitaletto Franciacorta imponendogli il pareggio per 2-2. Il risultato premia la caparbietà dei nerazzurri nel crederci sino all’ultimo dopo essere finiti sotto per la capacità dei bresciani di rimontare il loro svantaggio iniziale. La squadra di Stefano Vecchi continua quindi a sentire il profumo dell’alta classifica con quindici punti che valgono il terzo posto con l’Union Brescia e alle spalle di Vicenza e Lecco. Cronaca e tabellino. PRIMO TEMPO – Al 2? La Gumina prova subito a profanare la porta ospite ma Sina blocca in scivolata il tentativo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
