Inter U23-Renate rinviata | ecco quando si recupera

Ilnerazzurro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter U23 -Renate rinviata. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della sfida tra Inter U23 e Renate, valida per la nona giornata del campionato di Serie C 202526. L’incontro, inizialmente previsto per domenica 12 ottobre 2025, non si disputerà come da programma: la nuova data è fissata per martedì 21 ottobre alle ore 16:30, con fischio d’inizio all’U-Power Stadium di Monza. Il rinvio è stato comunicato congiuntamente dalle due società e dalla stessa Lega Pro, che ha aggiornato il calendario ufficiale del girone in cui militano i nerazzurri di Stefano Vecchi. Il nuovo calendario dell’Inter U23. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - renate

Calendario Inter U23, posticipata la gara contro il Renate: ecco la nuova data ufficiale

inter u23 renate rinviataSerie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre - La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinvio, a causa dei giocatori convocati nelle varie nazionali, delle sfide di Juventus. Lo riporta tuttomercatoweb.com

inter u23 renate rinviataFCIN1908 / Inter U23, la partita contro il Renate sarà rinviata: il motivo - 2 contro l'Ospitaletto, non scenderanno in campo domenica prossima ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter U23 Renate Rinviata