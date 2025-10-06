Inter U23-Renate rinviata | ecco quando si recupera
Inter U23 -Renate rinviata. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della sfida tra Inter U23 e Renate, valida per la nona giornata del campionato di Serie C 202526. L’incontro, inizialmente previsto per domenica 12 ottobre 2025, non si disputerà come da programma: la nuova data è fissata per martedì 21 ottobre alle ore 16:30, con fischio d’inizio all’U-Power Stadium di Monza. Il rinvio è stato comunicato congiuntamente dalle due società e dalla stessa Lega Pro, che ha aggiornato il calendario ufficiale del girone in cui militano i nerazzurri di Stefano Vecchi. Il nuovo calendario dell’Inter U23. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - renate
Calendario Inter U23, posticipata la gara contro il Renate: ecco la nuova data ufficiale
UFFICIALE: Serie C, rinviata Inter U23-Renate. Comunicata la data del recupero - X Vai su X
La domenica di #SerieCSkyWifi inizia con la vittoria dell’Inter U23, e il pareggio tra Alcione Milano e A.C. Renate ? Classifiche: https://www.lega-pro.com/campionato/classifiche/ Vai su Facebook
Serie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre - La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinvio, a causa dei giocatori convocati nelle varie nazionali, delle sfide di Juventus. Lo riporta tuttomercatoweb.com
FCIN1908 / Inter U23, la partita contro il Renate sarà rinviata: il motivo - 2 contro l'Ospitaletto, non scenderanno in campo domenica prossima ... Come scrive msn.com