Inter U23-Renate rinviata | ecco quando si recupera

Inter U23 -Renate rinviata. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della sfida tra Inter U23 e Renate, valida per la nona giornata del campionato di Serie C 202526. L’incontro, inizialmente previsto per domenica 12 ottobre 2025, non si disputerà come da programma: la nuova data è fissata per martedì 21 ottobre alle ore 16:30, con fischio d’inizio all’U-Power Stadium di Monza. Il rinvio è stato comunicato congiuntamente dalle due società e dalla stessa Lega Pro, che ha aggiornato il calendario ufficiale del girone in cui militano i nerazzurri di Stefano Vecchi. Il nuovo calendario dell’Inter U23. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it