Inter U23 quattro calciatori impegnati in nazionale | l’elenco e il programma

Inter News 24 Inter U23, tutti i giovani calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali durante la pausa. Tutti i dettagli in merito. Durante questa sosta per le nazionali, quattro calciatori dell' Inter U23 saranno protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate in competizioni internazionali. Alexiou, Topalovic, David e Cocchi si uniranno agli altri giovani talenti della Inter già coinvolti nei tornei internazionali. Alexiou e Topalovic prenderanno parte alle qualificazioni per l'Europeo U21, mentre David e Cocchi saranno protagonisti in amichevoli internazionali con le loro rappresentative.

