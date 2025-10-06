Inter U23 quattro calciatori impegnati in nazionale | l’elenco e il programma
Inter News 24 Inter U23, tutti i giovani calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali durante la pausa. Tutti i dettagli in merito. Durante questa sosta per le nazionali, quattro calciatori dell’ Inter U23 saranno protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate in competizioni internazionali. Alexiou, Topalovic, David e Cocchi si uniranno agli altri giovani talenti della Inter già coinvolti nei tornei internazionali. Alexiou e Topalovic prenderanno parte alle qualificazioni per l’Europeo U21, mentre David e Cocchi saranno protagonisti in amichevoli internazionali con le loro rappresentative. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - quattro
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Ritiro Inter, non solo Calhanoglu! Sono in quattro i giocatori nerazzurri pronti a ripartire mercoledì: le ultime
Inter, ultima settimana e poi ritiro. Quattro anticipano il ritorno! E Frattesi? – CdS
Accomando svela: "Vi dico i quattro giocatori che sicuramente lasceranno l'Inter a fine anno" Vai su Facebook
- , @tancredipalmeri ? #sportitalia #inter #cremonese - X Vai su X
Inter U23, quattro giocatori convocati dalle rispettive selezioni: tutti gli impegni - Saranno quattro i calciatori dell'Inter U23 protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate tra qualificazione all’Europeo U21 e amichevoli, in questa sosta. Si legge su msn.com
Pazza Inter Under 23: Zuberek evita il ko al 96'! E’ 2-2 con l’Ospitaletto - I nerazzurri passano in vantaggio con La Gumina, poi si fanno rimontare dagli avversari prima della zuccata del polacco ... Lo riporta fcinter1908.it