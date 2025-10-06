Inter U23 i convocati per le Nazionali | Topalovic parte con la Slovenia Cocchi con l’Italia U19

6 ott 2025

Non solo le squadre maggiori, ma anche i giovani sono pronti a dimostrare il proprio talento con le nazionali di riferimento. Nell’ Inter sono 13 gli uomini di Chivu partiti per prendere parte ad amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, mentre per l’Under 23 di Stefano Vecchi sono 4 i giocatori a lasciare momentaneamente il gruppo per giocare con la propria Nazione. I giovani nerazzurri stanno dimostrando grandi capacità nel girone A di Serie C, che stanno affrontando per la prima volta in assoluto. La squadra di Stefano Vecchi, infatti, si è messa in mostra in diverse situazioni, mettendo a referto tre pareggi, quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime otto giornate, balzando così al quarto posto in classifica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

