Non solo le squadre maggiori, ma anche i giovani sono pronti a dimostrare il proprio talento con le nazionali di riferimento. Nell’ Inter sono 13 gli uomini di Chivu partiti per prendere parte ad amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, mentre per l’Under 23 di Stefano Vecchi sono 4 i giocatori a lasciare momentaneamente il gruppo per giocare con la propria Nazione. I giovani nerazzurri stanno dimostrando grandi capacità nel girone A di Serie C, che stanno affrontando per la prima volta in assoluto. La squadra di Stefano Vecchi, infatti, si è messa in mostra in diverse situazioni, mettendo a referto tre pareggi, quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime otto giornate, balzando così al quarto posto in classifica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter U23, i convocati per le Nazionali: Topalovic parte con la Slovenia, Cocchi con l’Italia U19