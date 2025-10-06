Inter-Ternana Women 5-0 rossoverdi sconfitte nettamente nello storico debutto in Serie A

6 ott 2025

Debutto amaro ma comunque storico per la Ternana Women, che sabato 4 ottobre ha disputato la sua prima partita in Serie A, diventando la prima squadra femminile dell’Umbria a raggiungere il massimo campionato. All’Arena Civica di Milano le rossoverdi hanno ceduto 5-0 all’Inter, pagando a caro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

