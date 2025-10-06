Inter Tacchinardi | Dopo la Juve Chivu si è preso la squadra

Ilprimatonazionale.it | 6 ott 2025

Alessio Tacchinardi  ha elogiato il lavoro svolto finora da  Cristian Chivu  sulla panchina dell’ I n ter  durante l’ultima puntata di  Pressing. CHIVU – Il tecnico rumeno ha stravolto la mentalità della squadra dopo il Derby d’Italia secondo l’ex calciatore della Juve. “ Dopo Juve-Inter, Chivu ha preso in mano la squadra. Penso gli abbia fatto capire che serve L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

