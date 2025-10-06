Inter senti Di Canio | Con Inzaghi percorso non eccezionale… Si celebrano le vittorie Chivu sta portando risultati

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, senti Di Canio: «Con Inzaghi percorso non eccezionale. Si celebrano le vittorie. Chivu sta portando risultati». Le parole dell’ex attaccante Un’analisi tagliente, un’investitura piena e una critica al passato. Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, ha promosso a pieni voti la nuova Inter di Cristian Chivu, elogiando la svolta mentale e tattica impressa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter senti di canio con inzaghi percorso non eccezionale8230 si celebrano le vittorie chivu sta portando risultati

© Calcionews24.com - Inter, senti Di Canio: «Con Inzaghi percorso non eccezionale… Si celebrano le vittorie. Chivu sta portando risultati»

In questa notizia si parla di: inter - senti

Milan, senti Materazzi: “Leoni? Perfetto per l’Inter”. Ecco perché | VIDEO

Inter, senti Lobotka: «Napoli vuole festeggiare un altro scudetto!

Inter, senti Taibi: «Pio Esposito? A 50 milioni lo accompagnerei!»

inter senti canio inzaghiInter, continuano le frecciatine a Inzaghi: “In passato questo non accadeva” - Mentre i nerazzurri si possono godere la vittoria contro lo Slavia Praga, arrivano le prime critiche alla vecchia gestione di Simone Inzaghi ... Come scrive spaziointer.it

Di Canio spietato con l’Inter dopo il KO con l’Udinese: “Devono dirsi quanto sono stati c******i” - L'Inter ha perso con l'Udinese in casa alla seconda di campionato e le ‘fanfare' ascoltate dopo l'esordio vincente con il Torino sono già tutte nel dimenticatoio. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Senti Canio Inzaghi