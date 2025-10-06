Inter news domani la ripresa degli allenamenti giovedì partenza per la Libia | in 13 via per le nazionali

Inter news. È iniziata la seconda sosta della stagione e Appiano Gentile si svuota. Sono ben tredici i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali: Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, poi gli azzurri Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi con l’Italia, Dumfries e De Vrij con l’Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Calhanoglu con la Turchia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri rimasti a Milano torneranno ad allenarsi domani pomeriggio dopo due giorni di meritato riposo. Cristian Chivu ha programmato due sedute mattutine nelle giornate successive per mantenere alta la condizione fisica e sperimentare qualche variante tattica, in vista dei prossimi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it