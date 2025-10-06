Inter la rivoluzione di Chivu

Chivu, l’utilizzo del bastone e della carota Cristian Chivu trasforma l’Inter con un approccio innovativo e personale. L’ex difensore nerazzurro modella la squadra a sua immagine, enfatizzando organizzazione, intensità e un mindset libero da pressioni passate. I giocatori rispondono con impegno: Chivu spinge sul divertimento durante gli allenamenti duri, usando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la rivoluzione di Chivu

