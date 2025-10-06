Inter la rivelazione di Xavi | Nel 2008 fui vicino ai nerazzurri

Un clamoroso retroscena di mercato che avrebbe potuto dare il là a scenari inimmaginabili. L’ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez, icona dei blaugrana e della Nazionale spagnola, in una recente e lunga intervista a Cronache di Spogliatoio ha rivelato di essere stato vicino all’ Inter in passato. Ecco cosa ha detto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la rivelazione di Xavi: “Nel 2008 fui vicino ai nerazzurri”

