Inter il regalo di Marotta a Dan Brown

Un tifoso speciale Dan Brown, celebre autore di thriller come “Il Codice da Vinci” e “Angeli e Demoni”, incontra Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a Milano il 5 ottobre 2025. Lo scrittore americano, in città per promuovere il suo nuovo romanzo “L’ultimo segreto”, ritaglia tempo per un incontro cordiale in un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il regalo di Marotta a Dan Brown

Mercato Inter, la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu: oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco!

Dominio nerazzurro nei primi 45’ ? Il solito Lautaro Martinez porta in vantaggio l’Inter sfruttando un regalo del portiere avversario. Quattro minuti piú tardi Thuram pesca Dumfries in area che da distanza ravvicinata appoggia il pallone in rete Vai su Facebook

