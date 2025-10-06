Inter il regalo di Marotta a Dan Brown

Ilprimatonazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso speciale Dan Brown, celebre autore di thriller come “Il Codice da Vinci” e “Angeli e Demoni”, incontra Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a Milano il 5 ottobre 2025. Lo scrittore americano, in città per promuovere il suo nuovo romanzo “L’ultimo segreto”, ritaglia tempo per un incontro cordiale in un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter il regalo di marotta a dan brown

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il regalo di Marotta a Dan Brown

In questa notizia si parla di: inter - regalo

Pensierini Di Natale Piumino Uomo Invernale Cardigan Da Uomo Casual Slim Classics Scollo a V Con Bottoni Maglione Inverno Con Tasche Giacca Invernale Uomo Piumino Cardigan Uomo Invernale Colorati – idea regalo inter

Idee Regalo Natale 2024 Giubbotto Uomo Uomo Autunno Inverno Cardigans Cerniera Intera Giacca Maglione Maglia Manica Lunga Cardigan Cappotto Invernale Foderato In Pile Caldo Maglione Cardigan Felpa – idea regalo inter

Mercato Inter, la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu: oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco!

inter regalo marotta danDan Brown incontra Beppe Marotta: allo scrittore tifoso dell'Inter in regalo una maglia numero 10 con il suo nome - «Mi sono appassionato all’Inter grazie a un amico italiano molto tifoso che mi dice tutti i risultati» ... Lo riporta msn.com

inter regalo marotta danDan Brown e la rivelazione a sorpresa: "Sono interista". E posa con Marotta per presentare il nuovo libro - Il celebre scrittore statuintense è stato ospite del presidente e amministratore delegato dell'Inter: per lui una maglia personalizzata in regalo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Regalo Marotta Dan