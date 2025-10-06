Inter il battibecco tra Zazzaroni e l’ex portiere nerazzurro Viviano
Ivan Zazzaroni è al centro di un duro scontro via social con l’ex portiere dell’ Inter Emiliano Viviano, oggi opinionista in TV e sul web. L’ATTACCO – “ Ci sono ex portieri ai quali il consenso social, qualche migliaio di follower e un po’ di tv hanno dato alla testa. Hanno avuto carriere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - battibecco
Un video ripreso nel centro sportivo riprende il battibecco tra il tecnico e qualcuno in tribuna Vai su Facebook
Zazzaroni: "L'Inter spiega a Conte con chi dovrà lottare fino alla fine per lo scudetto" - 0 con il quale la prima Inter di Cristian Chivu ha superato il Torino nel primo match della Serie A 2025/2026, Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport ha letto ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter, Ausilio in Arabia? Zazzaroni: "Offerta al momento inaccettabile, due condizioni" - Il destino del direttore sportivo Piero Ausilio resta uno dei principali temi di discussione in casa Inter. Si legge su tuttomercatoweb.com