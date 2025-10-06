La telenovela Lookman e il mercato inceppato Un estate travagliata, passata nel segno della telenovela Lookman, ha messo in forte dubbio le prospettive delprogetto di Chivu. Ma le cose sembra stiano andando in modo diverso. L’Inter dimostra resilienza nel mercato estivo, rinunciando all’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta. I dirigenti nerazzurri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, i nuovi innesti non fanno rimpiangere Lookman?