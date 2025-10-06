Inter Fiorentina biglietti via alla vendita | tagliandi a partire da 10 euro

Inter Fiorentina biglietti. Dovranno attendere ancora un po’ i tifosi nerazzurri prima di rivedere la propria squadra sul prato del Meazza. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, l’Inter di Cristian Chivu affronterà un vero e proprio tour de force lontano da Milano, con tre impegni consecutivi in trasferta contro Roma, Union Saint-Gilloise (in Europa League) e Napoli. Il ritorno a San Siro è fissato per martedì 29 ottobre, nel turno infrasettimanale di Serie A, quando i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina in una sfida dal sapore sempre speciale. Inter Fiorentina biglietti: aperta la prevendita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it