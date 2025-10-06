Inter dopo la sosta un tour de force | Chivu attende Roma Napoli e Fiorentina

La sfida contro la Cremonese, vinta per 4-1, ha fatto rilassare gli animi in casa Inter che con 5 vittorie consecutive tra Campionato e Champions League sta ritrovando la via da percorrere per continuare ad essere una formazione temibile. Dopo la sosta per le Nazionali e quindi per la qualificazione ai Mondiali, i nerazzurri torneranno a lavoro per affrontare un’intensa finestra della stagione: Roma e Napoli dapprima, con l’Union SG di mezzo e poi Fiorentina, Verona e Lazio. Insomma, al ritorno ad Appiano Gentile, per gli uomini di Chivu, in 13 partiti per le Nazionali, ci sarà un tour de force alquanto difficile, ma che servirà effettivamente a comprendere quali sono le reali ambizioni dei nerazzurri per questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu