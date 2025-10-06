Inter dopo la sosta un tour de force | Chivu attende Roma Napoli e Fiorentina
La sfida contro la Cremonese, vinta per 4-1, ha fatto rilassare gli animi in casa Inter che con 5 vittorie consecutive tra Campionato e Champions League sta ritrovando la via da percorrere per continuare ad essere una formazione temibile. Dopo la sosta per le Nazionali e quindi per la qualificazione ai Mondiali, i nerazzurri torneranno a lavoro per affrontare un’intensa finestra della stagione: Roma e Napoli dapprima, con l’Union SG di mezzo e poi Fiorentina, Verona e Lazio. Insomma, al ritorno ad Appiano Gentile, per gli uomini di Chivu, in 13 partiti per le Nazionali, ci sarà un tour de force alquanto difficile, ma che servirà effettivamente a comprendere quali sono le reali ambizioni dei nerazzurri per questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - dopo
Tchatchoua Inter, obiettivo per il dopo Dumfries sulla fascia: ma spunta la concorrenza dalla Serie A!
Calciomercato Inter, in uscita passi avanti per la cessione di Sommer! Il dopo Muslera del Galatasaray può essere lui
Calciomercato Inter, dalla Grecia l’Aek Atene bussa alla porta. Dopo lo Scudetto Under 20, c’è interesse per Alexiou
L’attacco dell’Inter a confronto (dati al 4/5 ottobre in Serie A): 2025 dopo 6 giornate Lautaro 3 gol Thuram 3 Bonny 2 Pio Esposito 1 Totale 9 2024 dopo 7 giornate Lautaro 2 Thuram 7 Taremi 0 Arnautovic 0 Correa 0 Totale 9 Vai su Facebook
PUNTI #INTER DOPO 6 GIORNATE 2025/2026: 12 (Chivu) 2024/2025: 11 (Inzaghi) - 2° 2023/2024: 15 (Inzaghi) - 1° 2022/2023: 12 (Inzaghi) - 3° 2021/2022: 14 (Inzaghi) - 2° 2020/2021: 11 (Conte) - 1° 2019/2020: 18 (Conte) - 2° 2018/2019: 10 (Spalletti) - 4° - X Vai su X
Repubblica – Inter, tour de force dopo la sosta ma l’assenza di Thuram preoccupa meno - Dal quotidiano la sottolineatura sull'impatto di Bonny che sarà importante anche nelle gare che ci saranno dopo la pausa Inter ... Scrive msn.com
Inter, ora la sosta per le Nazionali: più di metà squadra convocata, tutti i nomi - Come da ormai diversi anni sarà una sosta intensa per l'Inter e per i suoi nerazzurri. Riporta spaziointer.it