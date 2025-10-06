La sosta Nazionali è arrivata e per l’Inter è tempo di staccare momentaneamente la spina, dopo un vero e proprio tour de force. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 4-1 con la Cremonese, in una gara che ha dato ulteriori certezze alla squadra sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a scalare la classifica di Serie A. La prossima partita, al rientro dalla pausa, è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una trasferta estremamente delicata, contro quella che è di fatto la prima della classe. I giallorossi stanno andando ad un ritmo forte, avendo perso solo una delle sfide disputate in queste prime 6 giornate. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, domani la ripresa degli allenamenti: Chivu punta la Roma