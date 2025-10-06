Inter Dimarco in stato di grazia | Chivu mette le ali

Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, per l’Inter è tempo di staccare momentaneamente la spina prima della ripresa degli allenamenti. Il successo con i grigiorossi ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, che stanno piano piano risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di preparare nel migliore dei modi il rientro in campo. L’avversario da mettere al tappeto è la Roma, più nello specifico sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro una squadra che in questo momento è al comando della graduatoria e che vuole proseguire su questa scia positiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Dimarco in stato di grazia: Chivu mette le ali

