Inter Christian Chivu e la nuova mentalità

La nuova mentalità di Chivu Cristian Chivu modella l’Inter con intensità e divertimento, trasformando la squadra in una macchina compatta e affamata. I giocatori sentono il cambiamento nei muscoli: la preparazione atletica dura spreme energie come agrumi, ma Chivu bilancia fatica con sorrisi e voglia di scherzare. Lui confida nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Christian Chivu e la nuova mentalità

Christian Vieri: “Scudetto? Ad oggi la rosa più completa e profonda di tutta la Serie A è dell’Inter”

Christian Chivu mette in soffitta le polemiche della vigilia: con l'Ajax è la vecchia Inter

Inter, Christian Vieri: “La squadra di Chivu può solo migliorare, le partite devono essere chiuse prima”

Troppe attese da Pio Esposito? Il pensiero dell'ex Christian Vieri ? Nella conferenza stampa di presentazione dell'evento "One Stronger Together", il vecchio bomber nerazzurro ha avuto modo di parlare di Pio: "Quando sei all'Inter, al Milan o alla Juve la

C'è sempre meno Simone Inzaghi nell'Inter di Christian Chivu - Alcuni dettami di gioco sono rimasti gli stessi del precedente ciclo tecnico, mentre per altre caratteristiche i nerazzurri di oggi sono tutta un'altra squadra. Scrive sport.sky.it

Inter, senti Di Canio: «Con Inzaghi percorso non eccezionale… Si celebrano le vittorie. Chivu sta portando risultati» - Le parole dell’ex attaccante Un’analisi tagliente, un’investitura piena e una cri ... Segnala calcionews24.com