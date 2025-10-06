Inter Chivu e l’attacco profondo | Bonny e Pio Esposito sugli scudi

La pausa è arrivata anche in casa Inter, che stacca momentaneamente la spina prima di tornare a lavorare in quel di Appiano Gentile. Il successo per 4-1 con la Cremonese è stato la ciliegina sulla torta di un ottimo periodo di forma per i nerazzurri, desiderosi di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di continuare a raddrizzare la classifica dopo un avvio ricco di alti e bassi. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match d’alta quota, contro un cliente che comanda momentaneamente la graduatoria. Cristian Chivu vuole preparare in ogni dettaglio il duello ai giallorossi, affidandosi ad un attacco che ha dato prova di essere profondo e di alto livello nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Chivu e l’attacco profondo: Bonny e Pio Esposito sugli scudi

