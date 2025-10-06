Inter c' è vita oltre la ThuLa E Chivu si gusta il MaxiBonny

Thuram può guarire con calma, perché quest'anno nell'Inter c'è altro oltre la ThuLa. Non solo Pio Esposito, già universalmente celebrato anche sulla fiducia e persino oltre i meriti del campo. La prima partita da titolare nell'Inter per Bonny è di quelle che si ricordano: 1 gol e 3 assist per irrompere nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro. Chivu va alla sosta col morale alto («non mi spiace, anzi me la godrò»), due giorni di riposo e venerdì gita di lavoro a Tripoli, per l'amichevole in campo neutro, fra riserve tante e titolari pochi, contro l'Atletico Madrid. Tutto quanto fa cassetta. Tredici i giocatori dell'Inter chiamati dai ct di mezzo mondo (5 azzurri, compreso Pio, 6 europei, più l'argentino Lautaro e il brasiliano Augusto), non Bonny, che lavorerà per meritarsi la conferma dell'allenatore contro la Roma capolista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

