Un prestazione sublime Ange-Yoan Bonny illumina il San Siro con una prestazione da sogno nella vittoria dell’Inter contro la Cremonese, 4-1, nella sesta giornata di Serie A 2025-26. L’attaccante francese, al primo titolare sotto Cristian Chivu, sostituisce l’infortunato Thuram e segna un gol mentre fornisce tre assist, contribuendo a tutte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Bonny: “Chivu mi da fiducia”

Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Bonny eletto @qatarairways #MOTM per la prima volta #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol Vai su Facebook

Inter, Bonny: "Contento di aver aiutato la squadra. Ringrazio Chivu, mi dà fiducia ogni giorno" - L’ex attaccante del Parma si è messo in mostra con goal e assist e si è guadagnato la palma del migliore in campo. Riporta msn.com

Inter, c'è vita oltre la ThuLa. E Chivu si gusta il MaxiBon(ny) - Thuram e Lautaro possono guarire con calma: Ange Yoan e Pio Esposito pronti anche per il palcoscenico Champions ... Lo riporta msn.com