Inter-Atletico Madrid amichevole | quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

Inter-Atletico Madrid dove vederla. Approfittando della sosta nazionali, l’Inter giocherà venerdì a Bengasi in Libia un’amichevole con l’Atletico Madrid in un assaggio della sfida di Champions, anche se le formazioni saranno pesantemente rimaneggiate dalle assenze dei giocatori via per gli impegni delle nazionali. In particolare l’Inter sarà prima di 13 giocatori: Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, poi gli azzurri Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi con l’Italia, Dumfries e De Vrij con l’Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Calhanoglu con la Turchia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
